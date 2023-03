Jetzt wird das Match gegen Sturm zur Zitterpartie

Null Schüsse, 34 Prozent Ballbesitz und 58 Prozent Passgenauigkeit. Schon in Halbzeit eins konnten die Tiroler nicht allzu viele Akzente setzen, Rapid gab drückend den Ton an. Burgstaller scheiterte mehrmals an Oswald, auch Greil vergab eine Hunderter (45.). Und in Minute 36 schien der Ball schon im Netz, doch der WSG-Goalie wischte das Spielgerät noch raus – und dann fand der VAR eh ein Abseits von Burgstaller.