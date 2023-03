Rapid-Coach Barisic: „Habe Glauben nie verloren“

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): „Es war am Ende des Tages ein verdienter Rapid-Sieg. Wir waren zu ängstlich, haben vor allem in der ersten Hälfte zu wenig Erholung in Ballbesitz kreiert. Rapid hat minütlich mehr Übergewicht bekommen, da war es für uns schwer. Wir haben die ganze Woche gesagt, wir können nur mutig aus dem ‘Circus Maximus‘ rauskommen, aber wir haben es nicht geschafft. Die Punkte, die uns jetzt fehlen, haben wir in der Hinrunde verpasst. Aber dass wir noch die Chance auf das Meister-Play-off haben, ist aller Ehren wert. Wenn wir es nicht schaffen, wollen wir eine grundsolide Qualirunde wie letztes Jahr spielen, und dann ist es auch nicht die schlechteste Saison der WSG Tirol gewesen.“