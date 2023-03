Alles rund um die Oscars ++ Idris Elba in „Luther“

Diesmal geht’s natürlich um die diesjährige Oscar-Verleihung, die am 12. März stattfindet, und die große Frage wer den heiß begehrten Filmpreis abstauben wird. Außerdem gehts um die dritte Staffel von „The Mandalorian“ - Fans haben auf Twitter bereits erste Reaktionen geteilt. Und Idris Elba kehrt für „Luther: The Fallen Sun“ in eine seiner beliebtesten Rollen zurück.