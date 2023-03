„Bin wieder hautnah an großer Fußballwelt dran“

Zuletzt Cheftrainer, jetzt wieder „Co“ - ein Abstieg?

Nein, überhaupt nicht! Ich stelle mein Ego gerne hinten an, um mit Jürgen arbeiten zu können. Wir verstehen uns perfekt, haben eine gute Aufgabenteilung, arbeiten gemeinsam an der Taktik. Und zusätzlich kümmere ich mich um die Spieler in Europa. Da gibt es einige Stars wie etwa Heung-min Son bei Tottenham oder Kim Min-jae bei Neapel. Ich lebe weiter in Österreich, fliege zu allen Matches und Lehrgängen nach Südkorea. Zuerst musste ich den Abstieg mit der Admira verdauen, umso mehr freue ich mich jetzt auf diese spannende Challenge.