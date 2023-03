Stadion-Tragödie mit 135 Toten: Urteile gefällt!

Fünf Monate nach der Massenpanik in einem indonesischen Fußballstadion mit 135 Toten sind erste Urteile wegen grober Fahrlässigkeit gegen zwei Funktionäre gefallen. Der leitende Spielorganisator des Klubs FC Arema wurde am Donnerstag in der Stadt Surabaya zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, berichtete die indonesische Nachrichtenagentur Antara. Der Sicherheitschef des Vereins wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.