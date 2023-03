Tirol: 12.000 Anzeigen im Jahr 2022 für Lkw-Lenker

Sechs fixe Kontrollstellen in ganz Tirol

Techniker von Land Tirol und Asfinag prüfen die Fahrzeuge auf Herz und Nieren: Gewicht, Bremsen, Achsen, Abgaswerte und vieles mehr. Salzmann: „Als Polizei führen wir jeden Tag Schwerverkehrskontrollen durch. Auf Kontrollplätzen am niederrangigen Straßennetz, auf Autobahnparkplätzen sowie an den fixen Kontrollstellen Kundl, Radfeld, Brenner Nauders, Leisach und Musau.“ Somit hat Tirol eines der dichtesten Lkw-Kontrollnetze in ganz Europa!