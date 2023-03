Bayern trifft auf PSG ++ Misolic verpasst Quali

Rekordmeister Bayern kämpft am Mittwoch im Rückspiel gegen die Stars von PSG um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale, das Grazer Tennis-Ass Filip Misolic scheitert bei der Qualifikation in Indian Wells und Quarterback Daniel Jones sichert sich jetzt einen Mega-Deal bei den New York Giants und katapultiert sich so in die Liga der NFL-Topverdiener! Alle Details sehen Sie in der frischen Ausgabe der „Krone-Sport-News“.