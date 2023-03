Monika Willi: „Habe mir noch keine Rede überlegt“

Das Dirigentinnen-Drama „Tár“ ist heuer insgesamt sechs Mal bei den Oscars nominiert, unter anderem in der Kategorie „Bester Schnitt“: Darüber kann sich Monika Willi freuen, sie gehört zu den bekanntesten Editorinnen Österreichs und wird am 12. März zum ersten Mal in ihrer Karriere an der Gala in Hollywood teilnehmen.