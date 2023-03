Italien wildert fünf Luchse in Grenznähe aus

Der seltene Eurasische Luchs droht bei uns in den Ostalpen erneut auszusterben“, mahnt der italienische Wildbiologe und Großraubwild-Spezialist Paolo Molinari. Das wollen die italienischen Bundesforste nun jedoch mit einer aktiven Wiederansiedlung verhindern. Bereits in den kommenden Wochen sollen zwei Luchse aus der Schweiz, zwei Katzen aus den rumänischen Karpaten und ein Kuder (männlicher Luchs) aus dem dinarischen Gebirge in Kroatien in den Julischen Alpen nahe der Kärntner Grenze freigelassen werden.