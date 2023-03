Lienzer Spital droht wegen Ärztemangel Kollaps

Von A wie Anästhesie über I wie Innere Medizin bis N wie Neurologie und U wie Urologie - in Summe sind es 17 Facharzt- und neun Ausbildungsstellen, die in Osttirol derzeit fehlen. Die Lage für eine optimale Versorgung der Patienten sei laut Gemeindeverband „dramatisch“. In einem offenen Brief an Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) schilderte man die Lage. Kritik kommt auch von der Liste Fritz.