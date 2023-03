Dutt ist beim WAC bereits Geschichte

Das 1:2 gegen Hartberg am Samstag - gleichbedeutend mit dem fixen Abrutschen in die Qualifikationsgruppe - dürfte zu viel des „Guten“ gewesen sein. „Ich weiß, dass der Präsident und ich einen ganz klaren Fahrplan haben. Wenn ich das Problem bin, übernehme ich die Verantwortung. Ich hänge nicht an meinem Job, ich hänge an dem WAC und der Mannschaft“, hatte Dutt nach dem Spiel gesagt. Seinen Job dürfte er jetzt tatsächlich los sein.