Illegale Migranten in Thörl-Maglern aufgegriffen

Schlepper in Justizanstalt gebracht

Bei den geschleppten Personen handelt es sich um 13 Staatsangehörige aus Bangladesch und zwei Staatsangehörige aus Marokko. Diese wurden zum Sachverhalt einvernommen und dem Bundesamt für Fremden- u. Asylwesen Kärnten übergeben. Der Schlepper wurde durch Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten zum Sachverhalt einvernommen und in der Folge über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen des dringenden Tatverdachtes der gewerbsmäßigen Schlepperei als Mitglied einer kriminellen Vereinigung in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.