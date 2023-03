„Wer eine Wohnung zerstört, gehört abgeschoben“

Mit Sanierungskosten von rund 25.000 Euro plus 5000 Euro Strom- und Gas-Nachzahlungen sieht sich ein 52-jähriger Tiroler konfrontiert, der seine Eigentumswohnung in Innsbruck an eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie vermietete. Die „Krone“ berichtete. Nachdem die Familie im August aus der Wohnung, für die sie dank des Innsbrucker Sozialamtes nicht einmal selbst die Miete bezahlen musste, ausgezogen war, stellte der Vermieter unter anderem mehrere Brandflecken in der Küche, eine eingeschlagene Balkontür sowie eine tote Maus im Kühlschrank fest.