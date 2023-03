Hannes Kartnig: Der temperamentvolle Genießer

Apropos hart: Was hast du aus den Tiefen deines Lebens - Stichwort: Gefängnisaufenthalt - gelernt?

Ein Leben ohne Knast ist wie ein Baum ohne Ast. (lacht) Was ich getan habe, ist alltäglich im Sport. Ich stehe zu meiner Vergangenheit und habe aus ihr gelernt. Das Tief, die ganze Geschichte, ist aber vorbei. Jetzt möchte ich gesund bleiben und noch ein bisserl Spaß am Leben haben.