Kate radelte William am Heimtrainer davon

Kate radelte William davon

„Du hast High Heels an“, neckte William laut „Daily Mail“ kurz vor dem Rennen Kate, die lachend erwiderte: „Ja, ich weiß nicht, ob ich für das gekleidet bin.“ Den Wettbewerb mit ihrem Ehemann wollte sich die Prinzessin von Wales dann aber doch nicht entgehen lassen. Und so trat die 41-Jährige in dem nur 45 Sekunden dauernden Wettbewerb so kräftig in die Pedale, dass sie schlussendlich zur Siegerin gekürt werden konnte.