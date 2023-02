Liga-Boss verschont Tirol-Kicker nach Wutrede

„Sie sind im Großen und Ganzen einfach schlecht, das muss man jetzt einfach einmal so sagen“, schimpfte Verteidiger Raffael Behounek von der WSG Tirol am Sonntag über Österreichs Referees. Den Tatbestand einer Beleidigung sah die Liga dadurch nicht erfüllt. Behounek muss nicht mit einer Strafe rechnen, wie Vorstandschef Christian Ebenbauer am Montagabend in der Sky-Sendung „Talk & Tore“ erklärte. Zum Fehler, der beim Spiel in Linz passiert sei, gebe es keine zwei Meinungen, so Ebenbauer. „Die Fehlentscheidung war leider eine fatale.“