„Dieses Blech-Pech ist nicht mehr normal“

In der aktuellen Folge von Krone oder Kasperl besprechen Alex Hofstetter und Florian Gröger den Slalom-Aufreger um den Griechen AJ Ginnis, ziehen Zwischenbilanz zur WM der Nordischen („Gold macht aktuell einen Bogen um Österreich“) und erklären den Plan der „Krone“, im Falle der Einstellung von ORF Sport Plus als Plattform für den Sport einzuspringen. Auch die Vorkommnisse rund um den VAR in der heimischen Fußball-Liga, der erste Titel für England-Legionär Marcel Sabitzer und der Auftakt der Formel 1 sind Thema.