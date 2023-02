Finanzierung wackelt, jetzt drohen fatale Folgen

Anspruch aufs Kindergeld wackelt mit

Ein Umstand, der bald ernste Folgen haben könnte. „Es sind alle Leistungen in Gefahr, wenn der Bund nicht rasch ein Übereinkommen erzielt. Für werdende Mütter und ihre Babys hätte das fatale Folgen. Ohne Lösung wären die Untersuchungen für viele nicht mehr leistbar“, weiß Königsberger-Ludwig. Eben dadurch ginge auch der Anspruch aufs Kindergeld verloren, weil dieser an die Untersuchungen gebunden ist. Thema ist all das auch in den 359 Mutter-Eltern-Beratungsstellen im Land. Mediziner und Kinderkrankenschwestern stehen dort bis zu zweimal pro Monat kostenlos zu Fragen der medizinischen Vorsorge des Kindes zur Verfügung.