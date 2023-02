Kroatien: Riesenhai vor Pula gefilmt

Ausgewachsen bringen die Riesenhaie bis zu fünf Tonnen auf die Waage und können bis zwölf Meter lang werden. Er kommt in nahezu allen Meeren vor und bevorzugt kalte bis mäßig warme Gewässer. Zuletzt wurde im März 2022 in der Kvarner Bucht ein Riesenhai in Kroatien gesehen, eine von insgesamt weniger als 40 Begegnungen mit dem bedrohten Tier.