Barca-Fans stinksauer auf lästernden Gerard Pique

Auf Twitch brachte der 36-Jährige seine Meinung klar zum Ausdruck. Barca sei „eine einzige verdammte Ruine“, so der Katalane. Besonders brisant kommt diese Aussage in Hinblick auf sämtliche Fehler Piques in der Vergangenheit, die überhaupt erst das Aus in der Champions League bedeutet hatten. So patzte der Defensivprofi etwa beim 3:3 gegen Inter Mailand, als er Barella übersehen hatte, der zum zwischenzeitlichen 1:1 treffen konnte.