Zigarettenautomaten gesprengt - Täter ausgeforscht

Pyrotechnische Gegenstände zur Explosion gebracht

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Ermittlungsbereich Diebstahl) hatte seit Anfang Dezember 2022 Erhebungen hinsichtlich der Sprengungen in Fischamend, zweimal in Schwechat, weiters in Haslau-Maria Ellend, Bad Deutsch-Altenburg und Maria Lanzendorf (jeweils Bezirk Bruck a.d. Leitha) sowie in Trumau (Bezirk Baden) und Wien-Simmering geführt. Die Täter waren laut Polizei jeweils vollmaskiert ans Werk gegangen, als sie pyrotechnische Gegenstände zur Explosion brachten. Durch die Wucht der Detonation wurden die Zigarettenautomaten beschädigt und teilweise aus der Verankerung gerissen.