Streit eskalierte - Mann drohte, Frau umzubringen

Äußerst aggressiv und aufbrausend präsentierte sich ein 35-jähriger Österreicher, als Polizeibeamten am Donnerstagabend bei einem heftigen Streit in einer Innsbrucker Wohnung eintrafen. Was war passiert: Der Mann soll gegen 23.20 Uhr seine 33-jährige türkische Frau mit dem Umbringen bedroht haben. Dabei dürften sich die beiden mehrmals geschlagen und sich gegenseitig verletzt haben.