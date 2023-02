Ukraine-Flüchtlinge: Zahlen seit Sommer rückläufig

Weniger Menschen in Privatunterkünften

Während im Jahr 2015 innerhalb von drei Monaten 350 Personen auf ein Quartier in Vorarlberg hofften, seien es im vergangenen Jahr innerhalb von nur zwei Monaten gleich 1200 Menschen gewesen, verglich Gantner die Flüchtlingsströme aus Syrien und der Ukraine. Während zu Beginn drei Viertel der Flüchtlinge in Privatquartieren untergekommen seien, hielten sich mittlerweile 80 Prozent in organisierten Quartieren auf und nur noch 20 Prozent in Privatunterkünften auf. In Vorarlberg wurden zuletzt 825 Quartiere in 78 Gemeinden betrieben.