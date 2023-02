Recyclinghof hat jetzt mehr Platz für Müll

Mitten in die Diskussion um den gelben Sack bekommt die Stadt Salzburg ein neues Müll-Zentrum. Am Freitag eröffnet der runderneuerte Recyclinghof in Maxglan. Etwa 12.000 Tonnen Abfälle bringen die Salzburger und Besucher aus der Umgebung jährlich zum Recyclinghof.