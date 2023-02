Firma bringt Kleinbauern und Großküchen zusammen

Teilnahme an großen Ausschreibungen wird möglich

Die TBP hat sich in Hall in zwei große Lebensmittellager eingemietet. Von dort aus werden die Produkte direkt zu den Großkunden gebracht. „Von Milch über Gemüse bis Fleisch kann so ein großer Warenkorb aus einer Hand zugestellt werden“, erklärt Wolf. Möglich werde mit der TBP auch die Teilnahme an Ausschreibungen von Großküchen.