Kickt Premier-League-Star bald bei Ronaldo-Klub?

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft im Sommer 2023 aus, dann wäre Zaha ablösefrei zu haben. Das Interesse am Top-Stürmer, der in der Premier League in dieser Saison bislang sechsTreffer erzielte, ist groß. Arsenal, AC Milan und Al Nassr ringen um die Dienste des Ivorers, der mehrere Angebote von Crystal Palace für eine Vertragsverlängerung abgelehnt hatte.