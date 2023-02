Uralte Parfümmarken, die nicht aus der Mode gehen

1792 erhielt der deutsche Kaufmann Wilhelm Mülhens von einem karthagischen Mönch als Hochzeitsgeschenk das Geheimrezept des sogenannten aqua mirabilis, also des Wunderwassers, das Farinas Eau de Cologne sehr ähnlich war. Man wollte sich zuerst auch Farina nennen, doch nach einem langen Rechtsstreit mit Farina, gab sich die Firma aus der Glockengasse in Köln schließlich den Namen 4711 (Hausnummer der Firma in der Glockengasse).