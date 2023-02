„Heynckes und Flick hätten sich das nicht erlaubt“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Themen diesmal in der Sendung bei Michael Fally und Florian Gröger: die alpine Ski-WM in Frankreich, das fehlende Gold für Österreich, die Tops und Flops der WM und natürlich jede Menge Fußball. Unter anderem nimmt Gröger Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und dessen Ausraster am Wochenende beim Spiel gegen Gladbach unter die Lupe. Grögers Fazit: „Heynckes oder Flick hätten sich das wohl nicht erlaubt.“