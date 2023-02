Rekord-Kulisse bei Testspiel-Sieg der LASK-Frauen

Vor einer einmaligen Kulisse hat die Frauen-Mannschaft des LASK am Sonntag ein Testspiel gegen die SU Geretsberg bestritten. 3.500 Zuschauer ließen sich das erste Match im neuen Linzer Stadion am Froschberg nicht entgehen und sahen einen 4:1-Erfolg der Linzerinnen. Der LASK nützte die Partie als Testlauf für das offizielle Eröffnungsspiel in der Raiffeisen Arena am kommenden Freitag (20.30 Uhr) mit der Bundesligapartie gegen Austria Lustenau