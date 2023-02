Immer mehr Gewalt in der Notaufnahme

Kliniken setzen auch schon Wachmänner ein

Das Gewalt-Problem veranlasst die Salzburger Landeskliniken nun zum Handeln. In einem Schreiben an Mitarbeiter spricht die Klinikführung von einer „Null-Toleranz-Politik“ bei gewaltbereiten Patienten oder Besuchern und nennt konkrete Maßnahmen, die teils bereits umgesetzt oder geplant sind: Ein Security patrouilliert in der Notaufnahme für Erwachsene. In fünf Ambulanzen und zwei Notaufnahmen werden nun Hinweis-Schilder aufgehängt. Mit der Botschaft: „Wir zeigen jede Drohung, jeden Angriff oder Übergriff ausnahmslos an.“