Pfarrer will zu seinem Geburtstag Opfer beschenken

Die Bilder der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien erschüttern auch hierzulande noch tagtäglich die Menschen. Das Elend und die Not der Betroffenen lässt auch Pater Siegi Kettner aus Waidhofen an der Ybbs nicht kalt. Der oberste Salesianer Don Boscos in Österreich feiert dieser Tage seinen 60. Geburtstag. Zum „Runden“ wünscht er sich nur eines: Hilfe und Unterstützung für die Erdbebenopfer. Der Orden ist seit Jahren in Aleppo stationiert