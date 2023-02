Studentin als Drogenbanden-Mitglied: Neue Details

Am 9. August des Vorjahres sollte ein weiterer Deal über die Bühne gehen. Doch dazu kam es nicht mehr, denn die Polizei schlug in der Wohnung einer Grazer Lehramts-Studentin, die als Bunker für Drogen sowie illegale Waffen und Suchtgiftutensilien galt, zu. Wie die „Krone“ aufdeckte, arbeitete die Frau trotz Ermittlungen gegen sie in einer Volksschule, wurde aber am Mittwoch bezahlt dienstfrei gestellt.