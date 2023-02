Doskozil: 10.000 Euro für Fachärzte ++ Mordprozess

Es war ein schrecklicher Doppelmord an einer 32-Jährigen und einem 14-jährigen Mädchen in Wien-Mariahilf im August 2022. Ein 49-jähriger Tunesier hat seine Lebensgefährtin und ihre Tochter zu Tode gewürgt. Heute gab es den Startschuss zum Geschworenenprozess am Wiener Landesgericht. Die Frau sei bei einem Sexspielchen gestorben, sagt der Mann vor Gericht. Am Mittwoch Nachmittag zeigte er sich doch noch geständig.