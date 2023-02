WM-Silber für Raschner ++ erster Thiem-Sieg 2023

Österreich darf bei der Ski-WM in Courchevel/Meribel über die nächste Silbermedaille jubeln, Bayern München legt in der Champions League gegen Paris Saint-Germain vor und erster Matchsieg des Jahres für Dominic Thiem - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Mittwoch, dem 15. Februar.