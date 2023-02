Urlauber-Wechsel: Staus in Richtung Skigebiete

Reger Zustrom in Skigebiet erwartet

„Durch den Ferienbeginn in Bayern rechnen wir schon ab Freitagnachmittag mit Stauaufkommen im Großraum Salzburg“, sagtAndrea Ofner vom ÖAMTC Salzburg. „Wir erwarten nicht nur regen Zustrom in die Skigebiete, sondern auch starken Ausflugsverkehr in die Salzburger Innenstadt, besonders bei Schlechtwetter.“