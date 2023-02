„Rust“-Dreh: Witwer wird Teil der Filmcrew

Die Kamerafrau Bianca Cline soll nach Wunsch von Hutchins „die Vision von Halyna“ für den Western vollenden, wie es in der Mitteilung heißt. Chef-Kamerafrau Hutchins (42) war auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) im Oktober 2021 tödlich verletzt worden. Baldwin hatte bei der Probe für eine Szene mit einer Waffe hantiert, plötzlich löste sich ein Schuss. Hutchins starb, Regisseur Souza wurde bei dem Vorfall von dem Projektil an der Schulter getroffen und verletzt. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Baldwin wies jegliche Schuld an dem fatalen Vorfall stets von sich.