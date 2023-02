Nach einer Woche realisiert Ricarda Haaser, dass sie die Bronze-Medaille im Kombinations-Bewerb geholt hat. „Mir ist schon bewusst worden, was mir gelungen ist“, so die 26-Jährige. In den vergangenen Tagen hat sie in Italien Riesentorlauf trainiert, die Erkenntnisse sind durchaus positiv. Auch im Parallelbewerb möchte sie sich so gut wie möglich verkaufen.