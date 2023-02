Trinker: „Schöne Woche, viele Emotionen dabei“

Für Katharina Liensberger geht es in Meribel auch darum, ihre Titel aus Cortina zu verteidigen. Aufgrund der aktuellen Saison wird es jedoch enorm schwierig, an die Welt-Elite heranzukommen. Mentaltrainer Mathias Berthold steht der Vorarlbergerin während der WM zur Seite, um sie wieder in die Spur zu bringen.