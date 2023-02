Wenn es um Jobs geht, muss der Wald halt weichen

Ist das geltende Forstrecht (ein Bundesgesetz) ausreichend, um unsere Wälder vor Zerstörung zu schützen?“, möchte Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) von Rechtsgutachtern wissen. Und zwar ausgehend vom Anlassfall der Rodung für das Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II in Ohlsdorf. Womöglich würde ein Blick in aktuelle Rodungsbescheide schon reichen, um die Antwort zu liefern: Nein, es ist nicht ausreichend. Das kann man zum Beispiel aus der Rodungsbewilligung der BH Braunau für 34.801 Quadratmeter Mischwald unweit der AMAG in Ranshofen schließen.