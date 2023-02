Vorbild Lindsey Vonn: Komm Nachtrennen in Kitz?

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Florian Gröger: die 57. Superbowl, die darin präsentierte „persönliche Superbowl“ der schwangeren Rihanna, die alpine Ski-WM in Courchevel und Meribel, Marco Schwarz, Nina Ortlieb, Johan Eliasch, David Alaba, PSG, die Bayern und der FC Salzburg. Auch über ein mögliches Nachtrennen auf der Streif in Kitzbühel wird auf Sendung nachgedacht. Gröger: „Ich glaube, dass es noch ein langer Weg dorthin ist.“