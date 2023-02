Mirjam Puchner muss sich nach der WM-Abfahrt mit dem undankbaren vierten Rang abfinden. Bereits in der laufenden Saison hat es zu keinem Podestplatz gereicht. „Podestplätze kann man nicht erzwingen“, so Puchner im krone.tv-Interview. In den restlichen Saison-Bewerben (Crans Montana, Kvitfjell und Soldeu) möchte die 30-Jährige noch aufs Stockerl fahren.