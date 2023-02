Amalia spricht über Leben in Angst vor der Mafia

Nun hat Amalia laut „RTL Nieuws“ während ihrer Reise in die Karibik erstmals selbst über ihren Gemütszustand gesprochen. Sie bedauere zutiefst, dass sie momentan nicht ein „normales Leben“ führen könne, erklärte die 19-Jährige. „Ich bin mit dem Gedanken in die Studienzeit gegangen, das zu tun, was alle Studenten tun. Leider war die Realität alles andere als das“, so Amalia.