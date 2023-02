Warum Prinzessin Kate gerade richtig gefeiert wird

Herzogin Meghan in der Kritik

Kates Fans jubeln über so viel Herzlichkeit und darüber, dass die Dreifach-Mama keine Berührungsängste zeigt. Doch nicht nur das: Einige nehmen diese herzliche Geste in den Kommentaren auch zum Anlass, über Kates Schwägerin Herzogin Meghan zu lästern. Diese hatte in der Netflix-Dokuserie „Harry & Meghan“ nämlich die angeblich so unterkühlte Art der Prinzessin von Wales beanstandet.