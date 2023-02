Warum der „rote Shevchenko“ den GAK hoffen lässt

Seine ganze Familie ist noch immer in der Schweiz: „Bei uns zuhause in Charkiw ist ja alles zerstört - wir liegen leider sehr nahe an Russland. Es wird dort nie mehr so sein wie früher!“ Täglich saugt Bohdan alle Nachrichten aus der Heimat auf: „Das ist wie Wassertrinken für mich!“ Ein Wunder, dass der ukrainische Fußball noch läuft: „Im Westen des Landes wird gespielt, aber die Spiele dauern bis zu vier Stunden, weil wegen der Alarme immer wieder unterbrochen werden muss.“