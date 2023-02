Pflegeeltern in Tirol gesucht: Jetzt bewerben!

Die leiblichen Eltern haben nach wie vor das Kontaktrecht, wie sieht das konkret in der Praxis aus?

Art und Häufigkeit der Kontakte zwischen Pflegekind und Herkunftsfamilie orientieren sich an den Bedürfnissen des Kindes. Bei einem Dauerpflegeverhältnis empfiehlt sich ein kontinuierlicher Kontakt, wie zum Beispiel einmal im Monat. Die Gestaltung der Besuchskontakte in Bezug auf Dauer, Ort, teilnehmende Personen etc. wird dabei individuell festgelegt.