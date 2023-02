Südamerika-Quartett will WM 2030 austragen

Weltmeister Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay haben am Dienstag offiziell ihre gemeinsame Bewerbung für die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 eingereicht. 100 Jahre nach dem ersten WM-Turnier, das 1930 in Uruguay ausgetragen worden ist, soll die WM zum Jubiläum in Südamerika stattfinden. „Wo der Fußball geboren wurde“, werben daher die vier Länder.