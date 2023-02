GAK hofft auf Tore des Kriegsflüchtlings

Das Schicksal geht oft seltsame Wege. Weiß inzwischen auch Bogdan Viunnyk. Als Putins Truppen im Frühjahr letzten Jahres in die Ukraine einmarschieren, weilt Viunnyk gerade mit dem FK Mariupol auf Trainingslager in der Türkei. Ein Zurück in die Hafenstadt, die seither in Schutt und Asche gelegt worden ist, ist unmöglich. Der Stürmer strandet mit ein paar Habseligkeiten in der Schweiz, heuert beim FC Zürich an.