AustroCel: Ex-Chef fühlt sich unschuldig

Die Salzburger Staatsanwaltschaft legt ihm und drei Technikern der Halleiner Firma grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt zur Last. Ein Arbeiter (54) starb am 2. Juni 2021 nach einer Giftgas-Explosion am Firmengelände – die „Krone“ berichtete mehrfach.