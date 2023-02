Eine Titelprämie als Motivations-Spritze für Rapid

In der Liga sollen es am Saisonende „mindestens die Top 4 sein“, im Sommer stehen dann im Kader größere Veränderungen an: „Da planen wir, mehrere Verstärkungen an Bord zu holen“, steckt Tojner mit Sportchef Katzer, Steffen Hofmann und Michael Hatz bereits mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison. Denn Rapid habe zwar sehr viel Potenzial im Nachwuchs bzw. in der Akademie, mit den personellen Korrekturen soll aber der sportliche Erfolg zügig wieder Einkehr finden. „Zoki Barisic ist der richtige Mann für diesen Weg und auch diese Mannschaft“, stärkte Tojner dem Trainer einmal mehr den Rücken.