Juliette Schoppmann heiratet Comedy-Queen Tahnee

Gleich mehrere Fotos postete das Paar am Mittwoch auf Instagram. Zu sehen sind Juliette Schoppmann und Tahnee darauf in weißen Jumpsuits in der Brandung. Zu den Aufnahmen, die laut „Bild“-Zeitung kurz nach dem Jawort rund um den Jahreswechsel in Mexiko entstanden sind, postete die 30-jährige Komikerin lediglich ein Emoji in Form eines Verlobungsrings sowie ein Herzchen.